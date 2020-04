Le foto dei rom che hanno speronato la volante di Pasquale Apicella (Di martedì 28 aprile 2020) Su Facebook stanno girando le presunte foto dei rom che il 27 aprile hanno provocato la morte dell’agente scelto Pasquale Apicella con uno scontro frontale mentre si davano alla fuga dopo una rapina in una banca di Napoli. L’incidente mortale Intorno alle 4 del mattino del 27 aprile alcuni residenti avevano contattato le forze dell’ordine per segnalare una rapina in corso in un’agenzia del Credito Agricolo di via Minichini. La volante guidata da Apicella era giunta sul posto ma lungo via Calata Capodichino la vettura aveva incontrato l’Audi A4 sulla quale viaggiavano contromano i malviventi, a folle velocità, e i due veicoli si erano scontrati violentemente. L’agente Apicella era morto sul colpo. I nomi e le foto dei malviventi La stampa nazionale ha reso noti i nomi dei 4 malviventi. Troviamo riscontro sul Mattino, Il Messaggero ... Leggi su bufale Sabrina Salerno con la mascherina personalizzata : l’occhio dei fan cade sulla scollatura vertiginosa [FOTO]

Sapevate che Amadeus vive in un grattacielo? La casa milanese del conduttore dei Soliti Ignoti [FOTO]

Tutte le foto e i video dei «parrucchieri» vip in lockdown (Di martedì 28 aprile 2020) Su Facebook stanno girando le presuntedei rom che il 27 aprileprovocato la morte dell’agente sceltocon uno scontro frontale mentre si davano alla fuga dopo una rapina in una banca di Napoli. L’incidente mortale Intorno alle 4 del mattino del 27 aprile alcuni residenti avevano contattato le forze dell’ordine per segnalare una rapina in corso in un’agenzia del Credito Agricolo di via Minichini. Laguidata daera giunta sul posto ma lungo via Calata Capodichino la vettura aveva incontrato l’Audi A4 sulla quale viaggiavano contromano i malviventi, a folle velocità, e i due veicoli si erano scontrati violentemente. L’agenteera morto sul colpo. I nomi e ledei malviventi La stampa nazionale ha reso noti i nomi dei 4 malviventi. Troviamo riscontro sul Mattino, Il Messaggero ...

Agenzia_Ansa : Folla sul lungomare Caracciolo a #Napoli. Appello del governatore De Luca alla responsabilità dei cittadini dopo av… - Agenzia_Ansa : #Milano ecco i segnali nelle pensiline per indicare il distanziamento da mantenere in attesa dei mezzi pubblici per… - virginiaraggi : A @Roma i controlli e la manutenzione dei ponti vanno avanti senza sosta, anche durante questi giorni difficili. Ne… - wtvary : RT @heylola32: Prepariamoci alle foto dei fidanzatini con la didascalia 'è stata dura ma ce l'abbiamo fatta' e io mi uccido proprio - FalcoRosso65 : @Laura59115399 Mi perdonerai, Laura, ma foto così perfette mi fanno sempre venire dei dubbi. Non riesco a crederci… -

Ultime Notizie dalla rete : foto dei Le foto dei rom che hanno speronato la volante di Pasquale Apicella Bufale.net Esg con stile alternativo

Un comparto Esg con strategie long/short. Si chiama KIS ActivESG ed è uno dei prodotti che compongono la gamma di Kairos Partners Sgr. Ne parla a Bluerating.com Riccardo Valeri (nella foto), portf ...

Bmw iX3, ecco le prime immagini sfuggite online del suv elettrico

La Bmw iX3,la versione elettrica di X3 svelata in versione definitiva con le prime due immagini ufficiali sfuggire in rete, su siti automotive e anche social network si segnala per un periodo di gesta ...

Un comparto Esg con strategie long/short. Si chiama KIS ActivESG ed è uno dei prodotti che compongono la gamma di Kairos Partners Sgr. Ne parla a Bluerating.com Riccardo Valeri (nella foto), portf ...La Bmw iX3,la versione elettrica di X3 svelata in versione definitiva con le prime due immagini ufficiali sfuggire in rete, su siti automotive e anche social network si segnala per un periodo di gesta ...