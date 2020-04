“Le bare di Bergamo non sono vere, sono quelle di Lampedusa”: cosa c’è dietro il video complottistico (Di martedì 28 aprile 2020) Una foto e un video da diverse ore circolano sui social con la chiara intenzione di sminuire la portata esiziale del coronavirus. “quelle bare non sono di Bergamo, ma di Lampedusa. E il fatto risale al 2013”. Il riferimento espresso sia nell’immagine che nel video che sta facendo il video del web è alla foto in cui sono ritratte decine di bare poste una accanto all’altra in una stanza vuota. Una fake news per smontarne un’altra Alcune settimane fa la foto in questione era stata fatta circolare, sempre tramite l’ausilio dei social network, per testimoniare la furia omicida del coronavirus a Bergamo. Una fake news che in pochi giorni aveva fatto il giro del web. Meglio fare quindi chiarezza: quella foto risale effettivamente al 2013 e fa riferimento alla tragica morte di molti migranti di Lampedusa, ma nessun organo di informazione nazionale ... Leggi su italiasera Pam Morrigan : chi c’è dietro il video-bufala “Le bare di Bergamo non erano vere?”

“Le bare di Bergamo non erano vere” : come i complottisti sfruttano la bufala di Lampedusa

“Le bare di Bergamo non erano vere?” : la foto delle bare di Lampedusa usata per inventare una bufala sui morti (Di martedì 28 aprile 2020) Una foto e unda diverse ore circolano sui social con la chiara intenzione di sminuire la portata esiziale del coronavirus. “nondi, ma di Lampedusa. E il fatto risale al 2013”. Il riferimento espresso sia nell’immagine che nelche sta facendo ildel web è alla foto in cuiritratte decine diposte una accanto all’altra in una stanza vuota. Una fake news per smontarne un’altra Alcune settimane fa la foto in questione era stata fatta circolare, sempre tramite l’ausilio dei social network, per testimoniare la furia omicida del coronavirus a. Una fake news che in pochi giorni aveva fatto il giro del web. Meglio fare quindi chiarezza: quella foto risale effettivamente al 2013 e fa riferimento alla tragica morte di molti migranti di Lampedusa, ma nessun organo di informazione nazionale ...

paoloigna1 : Ormai il complotto è la nuova realtà... Anche quando migliaia di persone piangono i loro morti c'è chi organizza qu… - italiaserait : “Le bare di Bergamo non sono vere, sono quelle di Lampedusa”: cosa c’è dietro il video complottistico… - Floflo492 : RT @Gianni_Pisa: E il comune di Bergamo, giustamente l'ha denunciata?????????????????? - luckide : @NicolinoBombac1 @luigidea @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Libero_official @ilgiornale Vieni a BG in ospedale e ti f… - Mick24144520 : @SkyTG24 Renzi voleva riaprire in piena pandemia a Pasqua, quando venivano portate via le bare con camion militari -

Ultime Notizie dalla rete : “Le bare Storoni, il comandante che smista le bare: «Il Nord pieno» Corriere della Sera