Le banche frenano sui prestiti. Ma può bastare cambiare agenzia. Corsa a ostacoli per i 25mila euro garantiti dallo Stato. Una stessa pratica può ricevere risposte diverse (Di martedì 28 aprile 2020) Insistere, resistere e se il problema persiste adesso c’è un numero a cui denunciare. La parte del decreto liquidità più attesa dalle piccole imprese, e cioè l’apertura di una linea di credito fino a 25mila euro garantita dallo Stato, sta incontrando molte difficoltà. Nelle intenzioni del Governo, il provvedimento doveva dare ossigeno alle imprese con la massima velocità. Perciò è stato praticamente azzerato il rischio per le banche che erogheranno le somme, a cui un apposito fondo restituirà i prestiti eventualmente non rimborsati. Gli istituti, che attraverso l’Abi (la loro associazione di rappresentanza) si sono impegnati a dare seguito al provvedimento, in realtà però stanno tutt’altro che correndo. FINTA BUROCRAZIA. Seppure esentate dall’esame di merito del soggetto ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - corsa a ostacoli per bonus e cig : ora anche le banche frenano

Piazza Affari regina della Ue grazie alle banche

Un'altra giornata in rialzo per le Borse, trascinate dalle banche, mentre lo spread Btp-Bund cala – Ma il nostro debito pubblico è più alto che dopo la guerra – Il ministro Patuanelli ipotizza una fus ...

Un’altra giornata in rialzo per le Borse, trascinate dalle banche, mentre lo spread Btp-Bund cala – Ma il nostro debito pubblico è più alto che dopo la guerra – Il ministro Patuanelli ipotizza una fus ...

Aiuti alle imprese, il braccio di ferro a Bruxelles tra Vestager e la Germania

Per sostenere le aziende, allentando i problemi di liquidità, urgenti sopratutto per le piccole e medie imprese, e salvare posti di lavoro nelle regioni e nei settori particolarmente colpiti dalla cri ...

