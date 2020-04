Laura Maddaloni | Instagram | judo | Clemente Russo | età | figlie

RedazioneReport : Laura Maddaloni: 'Lo Sport mi cambiato la vita' - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Judo, Laura Maddaloni: '' Lo sport mi ha cambiato la vita: storie di chi ce l'ha fatta e di chi cerca aiuto'' https://t… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Judo, Laura Maddaloni: '' Lo sport mi ha cambiato la vita: storie di chi ce l'ha fatta e di chi cerca aiuto'' https://t… - apetrazzuolo : Judo, Laura Maddaloni: '' Lo sport mi ha cambiato la vita: storie di chi ce l'ha fatta e di chi cerca aiuto'' - napolimagazine : Judo, Laura Maddaloni: '' Lo sport mi ha cambiato la vita: storie di chi ce l'ha fatta e di chi cerca aiuto'' -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Maddaloni

Reportmagazine

Il rischio non è solo che i ragazzi di Scampia si intristiscano in casa, ma che cambino squadra ed escano da quella della legalità. È l’allarme che lancia Gianni Maddaloni, Maestro di judo, padre di P ...Laura Maddaloni, campionessa di Judo e moglie di Clemente Russo, da sempre impegnata in attività educative e solidaristiche, nonostante il periodo di grave emergenza che stiamo vivendo, anche attraver ...