L’appello di Conte alle banche | «Erogate subito le liquidità alle imprese che ne hanno

(Di martedì 28 aprile 2020) Giuseppeè comparso in diretta durante la conferenza stampa a Lodi e ha risposto a una serie di domande dei giornalisti. Ha chiarito, che «non risolveremo tutti i problemi e questo lo dobbiamo dire ai cittadini. Le sofferenze sono tali e sono così diffuse che è difficile rispondere a tutte le richieste». Ci ha tenuto a ringraziare il personale medico delle province più colpite, che si è dimostrato assolutamente impeccabile nella gestione e nello sforzo richiesto in questo periodo di grande emergenza. Parla dei lavoratori, prima di tutto: «Sicuramente cercheremo di intervenire in modo serio e incisivo per la gran parte delle fasce sociali e delle categorie professionali che sono in difficoltà. Dai lavoratori che vanno in cassa integrazione, ai lavoratori autonomi, ai professionisti, colf e badanti. ...