Lanciano | rom non vuole indossare mascherina e pesta il vigilante

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 28 aprile 2020) Federico Garau L'uomo, fin da subito nervoso per esser stato ripreso in quanto sprovvisto di, hato l'addetto alla sicurezza interna, facendolo cadere a terra con un pugno e quindi infierendo su di lui Invitato dall'addetto alla sicurezza di un supermercato di(Chieti) ad, come previsto del regolamento, la, lo ha aggredito con violenza, colpendolo con un pugno in pieno volto e continuando ad infierire su di lui anche dopo averlo fatto finire a terra. Protagonista in negativo della vicenda F.D.R., individuo di etnia rom che, in compagnia del fratello, aveva raggiunto l'ipermercato Oasi didurante il pomeriggio di ieri, lunedì 27 aprile. Sono all'incirca le ore 16, e fuori dal punto vendita ci sono numerosi clienti in fila, in paziente attesa del proprio turno per entrare e poter fare la spesa. È a questo ...