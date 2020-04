Lancia il gatto durante una videocall su Zoom: politico costretto alle dimissioni (Di martedì 28 aprile 2020) politico Lancia gatto durante videocall: costretto alle dimissioni VIDEO Il politico Chris Platzer è stato costretto alle dimissioni per avere Lanciato in aria il suo gatto durante una video chiamata di lavoro su Zoom. Il membro della commissione di pianificazione economica della città di Vallejo, in California (Usa) ha preso in braccio il suo gatto per mostrarlo agli altri partecipanti della videocall per poi Lanciarlo letteralmente fuori dall’inquadratura. Il video è diventato virale. Leggi su tpi Lancia il gatto durante una videoconferenza in diretta su Zoom : politico costretto alle dimissioni (Di martedì 28 aprile 2020)VIDEO IlChris Platzer è statoper avereto in aria il suouna video chiamata di lavoro su. Il membro della commissione di pianificazione economica della città di Vjo, in California (Usa) ha preso in braccio il suoper mostrarlo agli altri partecipanti dellaper poirlo letteralmente fuori dall’inquadratura. Il video è diventato virale.

Bart1705 : RT @RosannaMarani: Lancia il gatto in diretta su Zoom: politico Usa costretto a dimettersi - IoTiRetwitto : RT @RosannaMarani: Lancia il gatto in diretta su Zoom: politico Usa costretto a dimettersi - Debbyoder : RT @Faraone2016: Lancia il gatto in videoconferenza con i colleghi: politico Usa costretto a dimettersi - Guidobaldo29 : RT @Faraone2016: Lancia il gatto in videoconferenza con i colleghi: politico Usa costretto a dimettersi -