L'ammonimento del Papa: "Obbedienza ​alle disposizioni sulla quarantena" (Di martedì 28 aprile 2020) Francesca Bernasconi Il Papa sulle disposizioni previste per la fase 2: "È il momendo dell'Obbedienza". La Cei: "Opportuno il richiamo del Papa: guai a calpestare la sofferenza del Paese" Per affrontare la fase due sono necessarie prudenza e Obbedienza. Così, Papa Francesco si introduce nel "dibattito" tra la Cei e il governo sulle misure annunciate per le funzioni religiose, a partire dal 4 maggio. "In questo tempo nel quale si incomincia ad avere disposizione per uscire dalla quarantena- ha detto il Papa durante la messa a Santa Marta- preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e Obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni". Le stesse parole sono poi apparse sul profilo Twitter del Santo Padre, che ha ribadito la necessità di rispettare le disposizioni del governo. In questo tempo, ... Leggi su ilgiornale Con il Coronavirus “si sta realizzando il periodo di Satana : questa pandemia è un ammonimento del cielo” (Di martedì 28 aprile 2020) Francesca Bernasconi Ilsullepreviste per la fase 2: "È il momendo dell'". La Cei: "Opportuno il richiamo del: guai a calpestare la sofferenza del Paese" Per affrontare la fase due sono necessarie prudenza e. Così,Francesco si introduce nel "dibattito" tra la Cei e il governo sulle misure annunciate per le funzioni religiose, a partire dal 4 maggio. "In questo tempo nel quale si incomincia ad avere disposizione per uscire dalla- ha detto ildurante la messa a Santa Marta- preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza ealleperché la pandemia non torni". Le stesse parole sono poi apparse sul profilo Twitter del Santo Padre, che ha ribadito la necessità di rispettare ledel governo. In questo tempo, ...

nellosplendor : RT @bennygiardina: «Credo che l'ammonimento della Cei sia corretto», dichiara il capogruppo Pd al senato Andrea Marcucci. Sempre per quell… - dariomasiero : RT @TgrRaiFVG: Non frequentare luoghi affollati, non farsi la mano e anche un ammonimento per guardarsi dalle fake news del tempo: i vendit… - bennygiardina : «Credo che l'ammonimento della Cei sia corretto», dichiara il capogruppo Pd al senato Andrea Marcucci. Sempre per… - Brutosaaur : RT @TgrRaiFVG: Non frequentare luoghi affollati, non farsi la mano e anche un ammonimento per guardarsi dalle fake news del tempo: i vendit… - Eleonor48801263 : RT @TgrRaiFVG: Non frequentare luoghi affollati, non farsi la mano e anche un ammonimento per guardarsi dalle fake news del tempo: i vendit… -

Ultime Notizie dalla rete : ammonimento del L'ammonimento del Papa: "Obbedienza ?alle disposizioni sulla quarantena" il Giornale L’applicazione Immuni è sparita? Fatti e polemiche

La scelta del commissario Arcuri per l’app Immuni. La spiegazione del ministro dell’Innovazione. I silenzi di Conte. E un prof (Carnevale Maffé) della task force per il contact tracing anti Covid-19 c ...

Coronavirus, aumentano i nuovi poveri. Caritas: “+114% persone che si rivolgono ai Centri di ascolto”

Un aumento in media del +114% nel numero di nuove persone che si rivolgono ai Centri di ascolto e ai servizi delle Caritas diocesane rispetto al periodo di pre-emergenza coronavirus. È il dato allarma ...

La scelta del commissario Arcuri per l’app Immuni. La spiegazione del ministro dell’Innovazione. I silenzi di Conte. E un prof (Carnevale Maffé) della task force per il contact tracing anti Covid-19 c ...Un aumento in media del +114% nel numero di nuove persone che si rivolgono ai Centri di ascolto e ai servizi delle Caritas diocesane rispetto al periodo di pre-emergenza coronavirus. È il dato allarma ...