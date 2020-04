L' allarme di Confcommercio | In Toscana il 20% dei negozi rischia di non riaprire

(Di martedì 28 aprile 2020) FIRENZE. Il 20% deial dettaglio e dei pubblici esercizi, chiusi per lockdown, "potrebbe nonmai più". È l'lanciato da, che annuncia "un'azione plateale di protesta" il 4 maggio per ottenere la riapertura deial dettaglio ancora chiusi e il 18 maggio quella dei pubblici esercizi. L'associazione ha scritto a tutti i prefetti della regione perché accettino la proposta di anticipare le riaperture. "La necessità di una mobilitazione generale per quel giorno è fortemente sentita da tutti gli imprenditori toscani, ma anche da privati cittadini che in queste ore ci stanno manifestando la loro piena solidarietà", sottolinea la presidente Anna Lapini. "Stiamo quindi studiando - spiega - iniziative molto forti che prevedono il coinvolgimento dell'intera retedel retail e della ...

ZazieWu : RT @Covid19NewsLive: #Coronavirus, Fiva-Confcommercio lanciano l'allarme sul tracollo per i venditori ambulanti, a causa del #lockdown risc… - MariaGiuliaDelf : FATE PRESTO, SERVONO SOLDI / 2 - L'ALLARME DEL PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO, SANGALLI - pietro30199674 : RT @max_ronchi: FATE PRESTO, SERVONO SOLDI / 2 - L'ALLARME DEL PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO, SANGALLI - PMurroccu : RT @max_ronchi: FATE PRESTO, SERVONO SOLDI / 2 - L'ALLARME DEL PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO, SANGALLI - max_ronchi : FATE PRESTO, SERVONO SOLDI / 2 - L'ALLARME DEL PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO, SANGALLI -

Ultime Notizie dalla rete : allarme Confcommercio

Il Tirreno

?Dal commercio al dettaglio agli ambulanti, dai parrucchieri ed estetisti, fino al comparto moda, turismo ed eventi e mobili. Sono molti i settori che si sentono ‘esclusi’ e non considerati nelle misu ...Per cinque minuti stasera il centro di Torino ma non solo è tornato a illuminarsi come non accadeva da 55 giorni. Negozi e ristoranti hanno aderito in massa al flash mob lanciato a livello nazionale d ...