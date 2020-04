L’allarme del Comitato Scientifico: “Con la riapertura totale 151mila persone in terapia intensiva in Italia”. Ecco perché prosegue il lockdown (Di martedì 28 aprile 2020) “Una riapertura totale delle attività in Italia avrebbe innescato una nuova e rapida crescita dell’epidemia, portando allo sforamento del numero di posti letto in terapia intensiva attualmente disponibili a livello nazionale“. Questo è stato l’allarme riportato dal Comitato Tecnico Scientifico ed è proprio in base a questo documento che il Governo ha preferito una graduale riapertura di aziende, negozi, imprese, scuole. Una cessazione improvvisa del lockdown a partire dal 4 maggio avrebbe potuto causare una situazione drammatica: 151mila posti necessari in terapia intensiva, addirittura 430mila ricoverati entro la fine dell’anno. “Lo spazio di manovra sulle riaperture non è molto” avevano avvertito i tecnici del Comitato e così Giuseppe Conte è arrivato alla decisione che tutti conosciamo: riaperture ... Leggi su oasport «L’immunità di gregge è lontanissima - attenti» L’allarme dell’Ordine dei Medici

