L’AIC alza la voce | “Perplessità sulle decisioni del Governo per la ripartenza dello

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 aprile 2020) Anche l’AIClacontro le misure delper la Fase 2. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale. “L’Assocalciatori manifesta le proprie perplessità, nonché la sorpresa, in merito alla decisione delsulla modalità disport italiano. Si ritiene, infatti, discriminatoria, prima ancora che illogica, l’idea di far riprendere l’attività negli impianti sportivi ai tesserati di discipline sportive individuali e non consentire ai calciatori professionisti – così come ad altri atleti tesserati per discipline di squadra – lo svolgimento di allenamenti in forma individuale nei centri sportivi, come peraltro già consentito nel mese di marzo 2020. La norma, inoltre, rischia di produrre un aggravamento e non il contenimento del rischio! Per il lavoratore ...