L'Italia è il primo paese per produzione di farmaci in Europa. Vi lavorano 65 400 addetti per 31,2 miliardi di euro di produzione, ed è il settore che ha registrato la più alta crescita di produzione (+24%) e export (+107%) nel decennio 2007-2017. di Francesca Zanni Secondo l'indagine Farmindustria basata su dati AIFA, è emerso che i farmaci in Italia hanno un prezzo inferiore rispetto alla media europea, ma è risultato anche che la spesa farmaceutica pubblica pro-capite è inferiore

Buoni spesa accreditati sulla tessera sanitaria : il modello Cesena. I sindaci prendono nota

Ultime Notizie dalla rete : spesa sanitaria La spesa sanitaria degli italiani AgoraVox Italia La Svizzera spende oltre 80 miliardi per la salute

NEUCHÂTEL - Nel 2018 in Svizzera le spese del sistema sanitario sono ammontate a 81,9 miliardi di franchi, una crescita del 2,8% in confronto all'anno precedente. Il rapporto fra questi costi e il pro ...

Buoni spesa: 40mila euro dalla Fondazione Pisa al Comune di Castelfranco

La Fondazione Pisa ha deciso di donare al Comune di Castelfranco di Sotto un contributo di 40mila euro per integrare le risorse economiche destinate ai buoni alimentari in sostegno alle famiglie in di ...

