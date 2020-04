La spesa sanitaria degli italiani

Leggi su feedproxy.google

(Di martedì 28 aprile 2020) L'Italia è il primo paese per produzione di farmaci in Europa. Vi lavorano 65 400 addetti per 31,2 miliardi di euro di produzione, ed è il settore che ha registrato la più alta crescita di produzione (+24%) e export (+107%) nel decennio 2007-2017. di Francesca Zanni Secondo l'indagine Farmindustria basata su dati AIFA, è emerso che i farmaci in Italia hanno un prezzo inferiore rispetto alla media europea, ma è risultato anche che lafarmaceutica pubblica pro-capite è inferiore (...) - Salute / Sanità, Medici, , Sanità pubblica, Infermiera