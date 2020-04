La scuola Paganini di Legnano va online con mille ore di lezione a settimana

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 28 aprile 2020) Con oltrelezioni aper più diallievi, ladi musica Niccolòdiè andata ben oltre il lockdown. La chiusura delle aule ha portato ad una apertura dei canalirinvigorendo quella passione capace di accomunare giovani e meno giovani. «In anticipo di alcune settimane rispetto al decreto di chiusura per l’emergenza sanitaria, abbiamo riorganizzato l’attività, testando nuove soluzioni per garantire la didattica a distanza», ricorda il direttore della, Fabio Poretti. «La risposta avuta dagli allievi è andata oltre ogni aspettativa: nessuno ha voluto rinunciare alle lezioni per continuare il proprio percorso di studi. La risposta dellaè stata altrettanto entusiasta con la capacità dei maestri di proseguire nel corso, anche suddividendo le ...