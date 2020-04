La scommessa sul vaccino anti-tbc per proteggersi dal coronavirus

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 28 aprile 2020) Francesca Bernasconi Avviata in Germania una sperimentazione di fase tre, per verificare se un candidatocontro la tubercolosi possa essere efficace anche come protezione dalPotrebbe esserci una nuova speranza perdal. Si tratta di un, la cui sperimentazione è stata avviata in Germania. Non è unspecifico contro il Covid-19, ma contro la tubercolosi, che potrebbe essere attivo anche contro il Sars-CoV-2. Se la sperimentazione avesse esito positivo, questo, demonimato Vpm1002, potrebbe diventare una soluzione intermedia, da usare prima dell'arrivo del prodotto specifico, per proteggere i soggetti più a rischio. Uno studio di fase due del 2018 aveva confermato che il Vpm1002 "è ben tollerato dai neonati ed è efficace". Ora, sulè in corso una sperimentazione ...