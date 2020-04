La Regione Campania compra 850 mila mascherine per i bambini. Da giovedì la distribuzione (Di martedì 28 aprile 2020) “La gara per le mascherine per bambini scade domani e credo che da giovedì potrebbe mettersi in moto la macchina per la distribuzione alle famiglie. Ogni bambini riceverà due mascherine”. Lo afferma all’Ansa Roberta Santaniello, capo della task force per gli acquisti della Regione Campania in tempo di covid19. La gara regionale prevede l’acquisto di 850.000 mascherine per un prezzo di 2,5 milioni di euro che saranno in due misure, per i bambini dai 4 agli 8 anni e per quelli dai 9 al 16 anni. Le mascherine dovranno garantire copertura del naso e mento, garantendo l’aderenza al volto possibilmente con elastici regolabili, fatte con un materiale impiegato non tossico e con trattamento idrorepellente, un materiale in TNT o similare, di adeguata capacità filtrante, preferibilmente con disegni, colori e aspetto che invogli ad indossarle. Il ... Leggi su ildenaro Coronavirus - la Regione Campania chiarisce : Sì alle passeggiate - no a footing e jogging

(Di martedì 28 aprile 2020) "La gara per leperscade domani e credo che da giovedì potrebbe mettersi in moto la macchina per laalle famiglie. Ogniriceverà due". Lo afferma all'Ansa Roberta Santaniello, capo della task force per gli acquisti dellain tempo di covid19. La gara regionale prevede l'acquisto di 850.000per un prezzo di 2,5 milioni di euro che saranno in due misure, per idai 4 agli 8 anni e per quelli dai 9 al 16 anni. Ledovranno garantire copertura del naso e mento, garantendo l'aderenza al volto possibilmente con elastici regolabili, fatte con un materiale impiegato non tossico e con trattamento idrorepellente, un materiale in TNT o sire, di adeguata capacità filtrante, preferibilmente con disegni, colori e aspetto che invogli ad indossarle.

