La provocazione di Renzi: «Mettiamo Maria De Filippi a decidere se la relazione è stabile?» (Di martedì 28 aprile 2020) Il bastone senza carota. Matteo Renzi, in questi 50 giorni di lockdown, non ha mai nascosto le sue perplessità (per usare un eufemismo) sulle decisioni prese dal governo – di cui fa parte con Italia Viva con due ministri, Bellanova e Bonetti, e un sottosegretario, Scalfarotto – per gestire l'emergenza. La sua presa di posizione sulle tempistiche delle riaperture è ben nota, ma oggi – con un'intervista a tutto campo su La Repubblica – si segna l'affondo più profondo. E ironizza anche sul concetto di «affetti stabili» che, nel giro di 24 ore, ha superato quello di «congiunti». LEGGI ANCHE > Palazzo Chigi chiarisce: «I congiunti sono anche i fidanzati stabili» «La libertà e il valore più grande: non siamo uno stato etico dove i vigili chiedono se la ...

