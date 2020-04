(Di martedì 28 aprile 2020) Autostrade per l'Italia ha accantonato 1,5a fronte della disponibilita'aldi farsi carico "di nuovi impegni economici per sconti tariffari e contributi allo sviluppo infrastrutturale del Paese", il cui onere totale ammonterebbe a 2,9. L'impegno, spiega la controllante Atlantia nel comunicato sui conti del 2019, sara' realizzabile "qualora venisse raggiunta una soluzione concordata e definitiva della procedura di contestazione avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la necessaria sostenibilita' economica e finanziaria del piano di investimenti".

HuffPostItalia : La pace offerta da Aspi al governo vale 3 miliardi - Agostino12 : @RadioMariaITA il commento di padre Livio e il Messaggio della Regina della Pace?? probabilmente sarà disponibile in… - katya77474537 : Praticamente al segno di pace c’è facciamo l’occhiolino tra fedeli? Quindi da domenica invece de n’offerta comincia… - Serenel73 : RT @L1beroP: @GbeniniBenini @LaStampa 'scambiatevi un segno di pace' 'ricevete il corpo di Cristo' 'lasciate un'offerta' Davvero non ved… - L1beroP : @GbeniniBenini @LaStampa 'scambiatevi un segno di pace' 'ricevete il corpo di Cristo' 'lasciate un'offerta' Davv… -

Ultime Notizie dalla rete : pace offerta

Autostrade per l'Italia ha accantonato 1,5 miliardi a fronte della disponibilita' offerta al Governo di farsi carico "di nuovi impegni economici per sconti tariffari e contributi allo sviluppo infrast ...Il Louvre Abu Dhabi incrementa la propria presenza online, con un’offerta digitale gratuita e più contenuti come tour virtuali, video, file audio e attività scaricabili. In questo modo, il Louvre Abu ...