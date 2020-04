La nostra guida alle serie in arrivo a maggio

Leggi su wired

(Di martedì 28 aprile 2020) Hollywood di Ryan Murphy, The Eddy di Damien Chazelle e White Lines di Álex Pina su Netflix. Ancora: Greg Daniels sia in Upload su Amazon Prime Video sia in Central Park su Apple Tv+.è, in primis, il mese dei grandi autori di. Ci sono anche bei ritorni – come i revival The L Word: Generation Q su Sky Atlantic e Reno 911! su Quibi, – e addii – con le stagioni finali di Elementary (Fox Crime) e Modern Family (Fox). Fra le novità assolute Trying, Hightown e Disney Gry dedicata a The Mandalorian. Ecco letv da non perdere secondo noi: Hollywood – minidal 1°su Netflix https://www.youtube.com/watch?v=iAvnhxXSG4c Ryan Murphy torna con una miniche riscrive l’età d’oro di Hollywood, ovvero gli anni ’40 dell’industria cinematografica americana. ...