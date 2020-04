La musica per la Croce Rossa – Non sarà così strano, Sound Meeter (Di martedì 28 aprile 2020) I musicisti di Roma scrivono e cantano distanti ma uniti una traccia inedita per raccogliere i fondi per la Croce Rossa di Roma e fronteggiare insieme l’emergenza Coronavirus un’iniziativa di Sound Meeter con la partecipazione di artisti come Jacopo Ratini, Luca Carocci, Stefano Scarfone, Kutso, Mille, Marco Fabi e molti altri, sul grido comune “ricominciamo”. Ci sono abbracci impossibili da dare in un mondo congelato dalla paura e dalla distanza. Il suono, però, non ha confini e la musica riesce a dare una carezza priva di contatto che conforta… e può aiutare a raccogliere i fondi che servono alla Croce Rossa di Roma per fronteggiare il Coronavirus. Questa è la ragione che ha spinto Sound Meeter, casa di produzione audio e video capitolina conosciuta per la sua omonima web serie, a radunare 13 artisti romani per dar voce a “Non ... Leggi su romadailynews Per il 2020 un contributo di 150mila euro all’Ente Luglio musicale Trapanese

Cittadini costretti ad ascoltare Bella Ciao : operai del Comune con musica a palla

Drive In - dall’America degli Anni 50 un salvagente per la musica post Covid-19 : ecco una soluzione per non far morire i concerti (Di martedì 28 aprile 2020) I musicisti di Roma scrivono e cantano distanti ma uniti una traccia inedita per raccogliere i fondi per ladi Roma e fronteggiare insieme l’emergenza Coronavirus un’iniziativa dicon la partecipazione di artisti come Jacopo Ratini, Luca Carocci, Stefano Scarfone, Kutso, Mille, Marco Fabi e molti altri, sul grido comune “ricominciamo”. Ci sono abbracci impossibili da dare in un mondo congelato dalla paura e dalla distanza. Il suono, però, non ha confini e lariesce a dare una carezza priva di contatto che conforta… e può aiutare a raccogliere i fondi che servono alladi Roma per fronteggiare il Coronavirus. Questa è la ragione che ha spinto, casa di produzione audio e video capitolina conosciuta per la sua omonima web serie, a radunare 13 artisti romani per dar voce a “Non ...

MarroneEmma : #ITALIANALLSTARS4LIFE 'MA IL CIELO È SEMPRE PIÙ BLU” UNISCE GLI ARTISTI IN UN CORO DI SPERANZA. Oltre 50 artisti… - emergency_ong : Pronti alla tre giorni musicale 'C'è musica in casa - 100 palchi (virtuali) per EMERGENCY?' Vi aspettiamo rigorosam… - AmazonNewsItaly : Più di 50 artisti della musica italiana interpretano “Ma il cielo è sempre più blu” per raccogliere fondi a support… - Iconicham_ : Non importa cosa succeda nella mia vita. La musica di @katyperry sarà sempre lì per consolarmi e darmi l’energia di… - LuigiCiani2 : @AlbertoBagnai Musica per le nostre orecchie. -

Ultime Notizie dalla rete : musica per Una canzone al giorno, la musica per riempire i nostri giorni Varesenews David Furnish, marito Elton John/ Quella volta che il sir stava per sposare una donna

David Furnish non è il primo grande amore del marito Elton John. Prima che il Sir della musica si dichiarasse gay pubblicamente, ha avuto relazioni importanti sia con uomini sia con donne. Alla fine d ...

"C’è musica in casa": musicisti aquilani in diretta dalle loro abitazioni per Emergency

Cantanti e musicisti aquilani partecipano all’iniziativa C’è musica in casa - 100 Palchi aperti per Emergency: dal rock all’indie, dalle cover band a giovani cantautori emergenti, voci note e meno not ...

David Furnish non è il primo grande amore del marito Elton John. Prima che il Sir della musica si dichiarasse gay pubblicamente, ha avuto relazioni importanti sia con uomini sia con donne. Alla fine d ...Cantanti e musicisti aquilani partecipano all’iniziativa C’è musica in casa - 100 Palchi aperti per Emergency: dal rock all’indie, dalle cover band a giovani cantautori emergenti, voci note e meno not ...