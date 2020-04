(Di martedì 28 aprile 2020) Giorgiapassa direttamente all'azione e per potesta contro le misure della Fase 2 si presenta. "Fratelli d'Italia davanti(rispettando le normative) per rappresentare il dissenso delle migliaia di italiani che rischiano il lavoro. La pazienza è colma" scrive la leader sulla sua pagina Facebook. Solo in via teorica, infatti, il governo ha messo fine (a partire dal 4 maggio) al lockdown. In realtà la Fase 2 non ha cambiato nulla della Fase 1, ad eccezione che ora si possono incontrare i parenti più stretti. "Più si prolunga la clausura - ha sentenziato la- più questa pazienza si esaurisce". Un'iniziativa quella deiani che non è piaciuta agli esperti della piazza, ora spariti: le. "Una sceneggiatain piazza che - anche involontariamente - aizza a ...

AndreaScanzi : #Berlusconi, #Salvini, #Meloni, #Renzi e giornaloni cavalcano la protesta scriteriata dei vescovi. Poi arriva Papa… - Pedro69280970 : RT @Libero_official: La #Meloni protesta sotto Palazzo Chigi e le #sardine impazziscono: 'Irresponsabile' #lockdown #Fase2 #FdI https://t.… - Noovyis : (La Meloni protesta sotto Palazzo Chigi e le sardine impazziscono: 'Irresponsabile') Playhitmusic - - PonytaEle : RT @Libero_official: La #Meloni protesta sotto Palazzo Chigi e le #sardine impazziscono: 'Irresponsabile' #lockdown #Fase2 #FdI https://t.… - GAngrilli : RT @Libero_official: La #Meloni protesta sotto Palazzo Chigi e le #sardine impazziscono: 'Irresponsabile' #lockdown #Fase2 #FdI https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni protesta

Il Tempo

Giorgia Meloni passa direttamente all'azione e per potesta contro le misure della Fase 2 si presenta sotto Palazzo Chigi. "Fratelli d'Italia davanti palazzo Chigi (rispettando le normative) per ...ROMA - "In Italia non si può neanche manifestare e in tantissimi mi stanno scrivendo in queste ore per chiedermi di scendere in piazza. Mi rendo conto che portare in piazza migliaia di persone signifi ...