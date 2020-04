La Manovra sarà espansiva e di entità mai vista dal dopoguerra ad oggi. Gualtieri: “6 miliardi di investimenti l’anno fino al 2031” (Di martedì 28 aprile 2020) “Noi vorremmo che il recovery fund sia operativo già dall’estate e possa offrire il suo sostegno non solo con prestiti a lungo termine ma anche con trasferimenti diretti”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in audizione alle Commissioni Bilancio di Senato e Camera sul Def 2020. “Per stimolare la crescita – ha illustrato il ministro – agiremo anche attraverso la previsione di specifici incentivi destinando parte delle maggiori risorse chieste per il 2021 e per gli anni successivi, circa 6 miliardi l’anno fino al 2031, a sostegno degli investimenti”. La Manovra predisposta dal Governo per fronteggiare gli effetti dell’emergenza Coronavirus, ha aggiunto Gualtieri, è “una Manovra espansiva imponente di entità mai vista dal dopoguerra ad oggi” aggiungendo che ... Leggi su lanotiziagiornale Dl aprile - manovra da 70 miliardi Sarà in deficit per almeno 40-50 mld

