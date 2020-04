La leader anti-quarantena beffata dal coronavirus | “Sono positiva”

(Di martedì 28 aprile 2020) Audrey Whitlock, amministratrice della pagina Facebook “ReOpen NC”, due settimane fa ha scoperto di essere positiva al. Aveva partecipato, con grande spirito battagliero, a una serie di manifestazioni di protesta contro le norme di contenimento per l’emergenzaadottate negli Stati Uniti. E aveva addirittura creato un apposito gruppo su Facebook, “ReOpen NC”. Ora … L'articolo Ladal: “Sono positiva” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Audrey Whitlock, amministratrice della pagina Facebook “ReOpen NC”, due settimane fa ha scoperto di essere positiva al coronavirus. Aveva partecipato, con grande spirito battagliero, a una serie di ma ...Mondo - In un post sul suo profilo Facebook, la Whitlock nei giorni passati affermava: "La realtà è che la società moderna non è stata in grado di sradicare i virus contagiosi. Una tipica quarantena d ...