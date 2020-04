La Grande Guerra sul campo

(Di martedì 28 aprile 2020) A scuola di sport / 4 - Qui trovate le altre puntate I primi anni del Novecento avevano segnato lo sviluppo dello sport in Italia. Tuttavia lo scoppio della Primamondiale comportò la sospensione delle competizioni sportive e molti atleti partirono per il fronte. I giornali del tempo raccon

StefanoFeltri : Da ragazzo sono stato un grande lettore di #GiuliettoChiesa e dei suoi libri su Usa e guerra. L'ultima volta che l'… - davidealgebris : ConteBalle sarà ricordato come il peggior Premier della storia. Messo li dai cialtroni scappati di casa dei M5S.… - FAODG : Con la resistenza al fascismo, il popolo italiano ha conquistato la libertà 75 anni fa. Oggi, di fronte alla più gr… - beretta_gio : RT @AntonellaLaTor6: @CasaLettori @user9870 @VIOLA_MARTELLA @chiara_valerio @chiara_melinci @VincenzoMilani @mariadicuonzo1 @sole_stelle @S… - sandrogaggioli : RT @AntonellaLaTor6: @CasaLettori @user9870 @VIOLA_MARTELLA @chiara_valerio @chiara_melinci @VincenzoMilani @mariadicuonzo1 @sole_stelle @S… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Guerra

Il Foglio

[A scuola di sport / 4 - Qui trovate le altre puntate] I primi anni del Novecento avevano segnato lo sviluppo dello sport in Italia. Tuttavia lo scoppio della Prima Guerra mondiale comportò la sospens ...«Sono due mesi che noi napoletani, come la maggior parte degli italiani, stiamo facendo sacrifici, mai immaginabili prima, per salvare la salute nostra, delle persone care e del prossimo. I nostri sac ...