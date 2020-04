La Francia si arrende | la Ligue 1 non si concluderà

Leggi su agi

(Di martedì 28 aprile 2020) Il coronavirus fa una vittima illustre nel mondo del calcio: la1, il massimo campionato francese, non riprenderà, al pari del Top 14 di rugby. Lo ha annunciato il premier francese, Edouard Philippe, che ha spiegato che gli sport individuali potranno ripartire l'11 maggio ma fino a settembre non sarà permesso alcun assembramento per eventi sportivi. Dando per scontata l'impraticabilità della proposta di Lione e Nizza di far finire l'attuale campionato in autunno giocando tra settembre e dicembre, la stagione calcistica si chiude qui. Resta da attribuire il titolo di campione di: il Paris Saint Germain aveva 12 punti di vantaggio sul Marsiglia malgrado una partita in meno, potrebbe essere incoronato a tavolino come accaduto all'Ajax in Olanda. Per le qualificazioni ...