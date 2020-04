La Francia frena sulla ripartenza Philippe | Dall' 11 maggio prudenza e gradualità

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 aprile 2020) Si riparte, ma con lentezza, in. E tenendo sempre d’occhio i numeri del contagio. La data, indicata già due settimane fa da Macron, è l′11. Ma oggi, davanti al Parlamento, il premier Eduoardha precisato che quel giorno scatterà la fase 2 solo a patto che l’incremento quotidiano dei positivi si mantenga “tra i 1000 e i 3000”. Non solo. Non tutto il territorio francese entrerà nella fase 2 allo stesso modo. I dipartimenti saranno divisi in zone verdi, dove il deconfinement sarà più esteso, e zone rosse, dove invece ci sarannori restrizioni. Sul fronte scuola un passo indietro rispetto a quanto prospettato dal presidente della Repubblica: si torna “su base facoltativa”, con un numero di allievi limitato, alle materne e alle elementari. Le medie ripartono il 18 ...