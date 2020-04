La Francia ferma il calcio: stop alla stagione 2019/20 (Di martedì 28 aprile 2020) La Francia ferma il calcio. Lo ha annunciato il premier francese Edouard Philippe nel suo intervento in Parlamento. «La stagione 2019/20 degli sport professionistici, in particolare il calcio, non potrà riprendere», le sue parole. “I principali eventi sportivi, tutti gli eventi che riuniscono più di 5.000 partecipanti e sono quindi oggetto di una dichiarazione in prefettura e … L'articolo La Francia ferma il calcio: stop alla stagione 2019/20 è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Attacco con coltello in Francia - diversi morti e feriti : fermato un senegalese

Coronavirus - anche la Russia si ferma. Positivo il principe Carlo. In Francia quasi 3mila positivi in più e 231 morti in 24 ore

Coronavirus - Francia : fuga da Parigi. Boom di contagi in Spagna : 2000 in un giorno. Germania : “Rispetto misure o milioni di infetti”. Volkswagen ferma produzione (Di martedì 28 aprile 2020) Lail. Lo ha annunciato il premier francese Edouard Philippe nel suo intervento in Parlamento. «La/20 degli sport professionistici, in particolare il, non potrà riprendere», le sue parole. “I principali eventi sportivi, tutti gli eventi che riuniscono più di 5.000 partecipanti e sono quindi oggetto di una dichiarazione in prefettura e … L'articolo Lail/20 è stato realizzato dae Finanza -e finanza: notizie e analisi sul business del

sandrogozi : #Conte fase 1 e mezzo: Francia e Spagna ripartono. Italia ferma #conferenzastampa Riprovaci @GiuseppeConteIT - CarloMartootchy : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, la Francia ferma il calcio: «La stagione 2019/20 non potrà riprendere» - loris_assi : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, la Francia ferma il calcio: «La stagione 2019/20 non potrà riprendere» - ciccionocera95 : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, la Francia ferma il calcio: «La stagione 2019/20 non potrà riprendere» - Vale96L : E quindi anche in Francia si ferma il calcio. Che farà la UEFA? Bah -