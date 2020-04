La foto bufala della morte del leader nord coreano Kim Jong Un (Di martedì 28 aprile 2020) Dal 24 aprile 2020 era circolata la presunta notizia della morte del leader nord coreano Kim Jong Un. A sostegno della storia veniva condivisa una foto del suo presunto funerale, un po’ strana e online non sono mancate le domande sulla sua autenticità. A rendersi conto della bufala era stato l’utente Twitter @IntelCrab che aveva notato le numerose somiglianze con il funerale del padre Kim Jong-il. La foto del padre, Kim Jong-il. Ecco il tweet del 24 aprile 2020 con le due foto a confronto: Ecco alcuni dei dettagli evidenziati dall’utente Twitter: nelle due foto a sinistra ci sono gli stessi fiori e la stessa struttura architettonica. Leggi anche: Coronavirus. Il falso documento della Questura di Roma con i divieti per le attività ricreative in mareCoronavirus. A Milano c’è una fossa comune di cui nessuno parla? ... Leggi su open.online “Ecco il cadavere di Kim Jong-Un morto” : ma è una bufala – FOTO

"Le bare di Bergamo non erano vere?" : la foto delle bare di Lampedusa usata per inventare una bufala sui morti

Da qualche giorno il video stava facendo il giro di siti complottisti corredato di titoli roboanti come "Covid19 i retroscena di Bergamo" e si raccontava che le foto delle bare di Bergamo erano "uno s ...

Kim Jong-Un è morto? Tra la foto (fake) del presunto cadavere e le smentite dalla Corea del Sud

La notizia della morte del leader Kim Jong-Un sta circolando da alcuni giorni, e nelle ultime ore è stata addirittura prodotta una foto del ...

