La FIFA lavora a un fuorigioco “offensivo” per il futuro

(Di martedì 28 aprile 2020) Laè al lavoro su alcune novità regolamentari che potrebbero essere introdotte per la ripresa della stagione 2019/20, ma anche a partire dal 2020/21. Accertata l’intenzione di estendere temporaneamente a 5 il numero delle sostituzioni possibili, si guarda ora ad altri aspetti del gioco. Per il, è infatti allo studio unin … L'articolo Laa un“offensivo” per ilè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Campionato ancora fermo, allenamenti anche. Almeno in Italia. Perché dopo le parole di Giuseppe Conte e Vincenzo Spadafora sulla “fase 2”, non c’è ancora certezza sulla ripresa degli allenamenti per g ...La proposta fatta pervenire all'IFAB potrebbe ricevere un parere già entro la settimana. In caso di ripresa delle attività, l'idea sarebbe quella di allargare temporaneamente a cinque le sostituzioni ...