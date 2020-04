La Fase 2 divide anche la Chiesa, Papa Francesco: «Bisogna obbedire alle disposizioni perché la pandemia non torni» (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaLa Fase 2 divide in Italia anche la Chiesa oltre che il governo. Dopo la protesta dei vescovi italiani sullo stop imposto dall’ultimo dpcm sullo svolgimento delle messe per il rischio contagi di Coronavirus, Papa Francesco ha invece invitato i cattolici a seguire le decisioni prese dal governo. «In questo tempo nel quale si comincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena – ha detto il Papa nell’introduzione della messa a Santa Marta – preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e dell’obbedienza alle disposizione, perché la pandemia non torni». April 28, 2020 La pressione dal mondo cattolico su palazzo Chigi resta comunque forte, sostenuta da una vasta e trasversale platea di esponenti politici assieme che hanno fatto eco agli ... Leggi su open.online Corsetta sì - messe no. E i vescovi si scagliano contro Conte. La Fase 2 divide pure il governo (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaLain Italialaoltre che il governo. Dopo la protesta dei vescovi italiani sullo stop imposto dall’ultimo dpcm sullo svolgimento delle messe per il rischio contagi di Coronavirus,ha invece invitato i cattolici a seguire le decisioni prese dal governo. «In questo tempo nel quale si comincia ad avereper uscire dalla quarantena – ha detto ilnell’introduzione della messa a Santa Marta – preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e dell’obbedienzadisposizione, perché la pandemia non torni». April 28, 2020 La pressione dal mondo cattolico su palazzo Chigi resta comunque forte, sostenuta da una vasta e trasversale platea di esponenti politici assieme che hanno fatto eco agli ...

Open_gol : Una frase che sembra proprio diretta ai vescovi italiani e a tutti quei cattolici che protestano per lo stop alle m… - ClemensDaniela : RT @Open_gol: Una frase che sembra proprio diretta ai vescovi italiani e a tutti quei cattolici che protestano per lo stop alle mese prolun… - Andrea751201 : RT @Open_gol: Una frase che sembra proprio diretta ai vescovi italiani e a tutti quei cattolici che protestano per lo stop alle mese prolun… - huge1961 : RT @Open_gol: Una frase che sembra proprio diretta ai vescovi italiani e a tutti quei cattolici che protestano per lo stop alle mese prolun… - Aldebaran_4 : RT @Open_gol: Una frase che sembra proprio diretta ai vescovi italiani e a tutti quei cattolici che protestano per lo stop alle mese prolun… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase divide La Fase 2 divide anche la Chiesa, Papa Francesco: «Bisogna obbedire alle disposizioni perché la pandemia non torni» Open A Torino nasce ‘TuttiConnessi’, il progetto che combatte il digital divide a colpi di economia circolare e riuso

Il Coronavirus sta scoprendo molti aspetti di una società che si credeva digitale, iperconnessa e proiettata nel futuro ma che nei fatti aveva lasciato molti e troppi indietro. La chiusura delle scuol ...

La serie A vuole ripartire, Gravina: "Pronti a modificare il protocollo di sicurezza"

La Federcalcio è pronta ad «integrare e a modificare» il protocollo di sicurezza stilato dalla Commissione medico scientifica della Figc «recependo le indicazioni dello stesso Comitato, del Coni e ric ...

Il Coronavirus sta scoprendo molti aspetti di una società che si credeva digitale, iperconnessa e proiettata nel futuro ma che nei fatti aveva lasciato molti e troppi indietro. La chiusura delle scuol ...La Federcalcio è pronta ad «integrare e a modificare» il protocollo di sicurezza stilato dalla Commissione medico scientifica della Figc «recependo le indicazioni dello stesso Comitato, del Coni e ric ...