La dieta della regina Elisabetta, il segreto della sua longevità (Di martedì 28 aprile 2020) La regina Elisabetta non solo è la regina inglese più longeva, ma è anche la più anziana monarca del mondo. E con 94 anni appena compiuti ha superato di oltre dieci anni l’aspettativa di vita media delle donne inglesi. Merito di un buon Dna, di un accesso privilegiato alle migliori cure, a esami di prevenzione e a cibi di qualità. Ma è proprio su questo punto che anche noi possiamo «ispirarci» a Elisabetta II. Nonostante nella serie The Crown mangi spesso e volentieri i classici dolcetti scones insieme al tè, sembra che la Regina sia sempre stata molto attenta e fedele a uno stile alimentare healthy. Una giornalista di Business Insider ha provato a mangiare come la Regina per un giorno e ha detto di aver capito come indulgere senza mai esagerare. Leggi su vanityfair Dieta della curcuma | la spezia che migliora il nostro metabolismo

Joe Bastianich oggi è così - ma lo ricordate prima della dieta? Irriconoscibile

