La cura anti-crisi dei Cinque Stelle. Avanti tutta sul Reddito di emergenza. In arrivo la norma evoluzione dell’assegno di cittadinanza. Previsto un sussidio che va 400 ad 800 euro al mese (Di martedì 28 aprile 2020) Due novità importanti e concepite per le fasce più deboli per la popolazione e in arrivo nei prossimi giorni: da una parte il bonus autonomi che dovrebbe salire come già annunciato da 600 a 800 euro e chi l’ha già chiesto a marzo se lo vedrà rinnovare automaticamente; e poi il già annunciato “Reddito d’emergenza” che dovrebbe essere contenuto già nel maxi decreto in arrivo a giorni, giovedì secondo quanto risulta. Parliamo, di fatto, di un’evoluzione naturale, vista l’emergenza del Reddito di cittadinanza. Chiesto oggi a gran voce da tutti, Pd compreso, ma che può esistere solo grazie al “primo passo” compiuto tra mille critiche proprio dal Movimento Cinque Stelle. Secondo quanto risulta, però, il governo sta ancora studiando le modalità del Reddito ... Leggi su lanotiziagiornale La procura di Torino istituisce un pool anti-Covid

Due novità importanti e concepite per le fasce più deboli per la popolazione e in arrivo nei prossimi giorni: da una parte il bonus autonomi che dovrebbe salire come già annunciato da 600 a 800 euro e chi l'ha già chiesto a marzo se lo vedrà rinnovare automaticamente; e poi il già annunciato "Reddito d'emergenza" che dovrebbe essere contenuto già nel maxi decreto in arrivo a giorni, giovedì secondo quanto risulta. Parliamo, di fatto, di un'evoluzione naturale, vista l'emergenza del Reddito di cittadinanza. Chiesto oggi a gran voce da tutti, Pd compreso, ma che può esistere solo grazie al "primo passo" compiuto tra mille critiche proprio dal Movimento Cinque Stelle. Secondo quanto risulta, però, il governo sta ancora studiando le modalità del Reddito

CALTANISSETTA – Sono state 873 le persone controllate sull’intero territorio provinciale nella giornata di ieri, lunedì 27 Aprile, a cura delle Forze di Polizia e delle Polizie locali ai fini della ve ...

L’attuale emergenza legata al Covid-19 sta avendo, tra le altre, delle notevoli ripercussioni anche nell’ambito dell’informazione e della controinformazione. Difatti, da diversi giorni e settimane vi ...

