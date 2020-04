La crisi finanziaria colpisce ancora la Marina russa

Leggi su it.insideover

(Di martedì 28 aprile 2020) Il bureau di costruzioni navali russo Severnoye ha interrotto lo sviluppo di due importanti progetti: quello per il nuovo cacciatorpediniere classe Lider, e quello per una nuova fregata, un vascello classe Admiral Gorshkov migliorato. La notizia è stata data dall’agenzia stampa Interfax lo scorso 18 aprile, affermando che i cantieri navali hanno dovuto interrompere lo sviluppo delle nuove unità navali per via “di una mancanza di decisione del Ministero della Difesa”. Il cacciatorpediniere project 23560E Lider (inizialmente conosciuto come Shkval), doveva essere la prima unità di una nuova ambiziosa classe di vascelli d’altura in grado di fornire protezione aerea e capacità di attacco navale e terrestre con tutta una gamma di sistemi missilistici. I Lider, che inizialmente erano stati pensati a propulsione convenzionale, hanno ...