dellorco85 : Leggo da agenzie che Lufthansa, la principale compagnia aerea tedesca con oltre 100.000 dipendenti, pare rischi il… - Amerigo_Rogas : RT @LeleDip: In Germania Adidas ha ricevuto prestiti per 3 miliardi, l'operatore turistico Tui 2 miliardi, la compagnia aerea Condor più di… - vincenzocannit1 : @paola_demicheli Cara Ministra, io e la mia famiglia, quando rientriamo da CUBA? Siamo qui dal 31/11/2019. FARNESIN… - Fedex546 : RT @LeleDip: In Germania Adidas ha ricevuto prestiti per 3 miliardi, l'operatore turistico Tui 2 miliardi, la compagnia aerea Condor più di… - aurapara : RT @LeleDip: In Germania Adidas ha ricevuto prestiti per 3 miliardi, l'operatore turistico Tui 2 miliardi, la compagnia aerea Condor più di… -

Ultime Notizie dalla rete : compagnia aerea La compagnia aerea britannica British Airways e l’islandese Icelandair hanno annunciato licenziamenti di massa Il Post "Sbloccate Peretola"

"Mantenere i livelli occupazionali, approfittare dello stop ai voli per far partire i lavori per la nuova pista, fare pressione sul Governo perché Peretola torni a funzionare prima possibile e accorda ...

Coronavirus, intrappolati in Argentina: incubo per tornare a Cesena

«Dovevamo partire tutti assieme per il Sud America il 3 marzo, ed il matrimonio era previsto il 14. A fine febbraio c’erano stati casi di disagi nei voli ed italiani fatti rientrare d’imperio dalle va ...

"Mantenere i livelli occupazionali, approfittare dello stop ai voli per far partire i lavori per la nuova pista, fare pressione sul Governo perché Peretola torni a funzionare prima possibile e accorda ...«Dovevamo partire tutti assieme per il Sud America il 3 marzo, ed il matrimonio era previsto il 14. A fine febbraio c’erano stati casi di disagi nei voli ed italiani fatti rientrare d’imperio dalle va ...