"La chiusura totale del Paese? Faccia decidere a noi italiani", anche Sandra Milo si appella a Conte (Di martedì 28 aprile 2020) Per Sandra Milo servirebbe un referendum per decidere cosa lasciare aperto o chiuso. E' proprio l'attrice a dirlo in diretta a Pomeriggio5, lasciando sorpresa Barbara d'Urso durante il collegamento. La Milo, una delle dive de La dolce vita, fa un appello a Conte: “Faccia un referendum per far decidere a noi italiani se riaprire tutto o solo in parte. Se non riapriamo, la gente muore di fame e scoppia la guerra civile”. Ma, ovviamente, si tratta di una frase senza basi scientifiche: gli esperti da settimane raccomandano l'isolamento e la quarantena, rispettando le regole del Governo. “Sarebbe un referendum inutile - replica la d'Urso. Non possiamo aprire tutto, il virus è ancora presente. E se scoppia di nuovo la pandemia non riapriremo più. Dobbiamo stare molto attenti”. Leggi su liberoquotidiano Covid - chiusura bar quasi totale nel casertano. Gestori : aprire è antieconomico

Sono 31 i casi positivi al Coronavirus rilevati ieri in regione su 1.839 tamponi eseguiti. Lo rende noto l'Unità di crisi. Il totale complessivo dei contagi in Campania è ora di 4.380 su 70.566 tampon ...

Coronavirus, i dati degli esperti del Cts: la sola riapertura delle scuole porterebbe in rianimazione 48 mila persone

Tutti i dati di occupazione dei letti sono il risultato di un calcolo operato rispetto ad un range piuttosto ampio. Tra queste ce n'è anche una che valuta la sola riapertura delle scuole e la chiusura ...

