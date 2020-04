La Bestia di Salvini in crisi? Il leader leghista ora cerca sostegno dalla Chiesa: quegli strani incontri in Via di Sant’Elena a Roma (Di martedì 28 aprile 2020) Via di Sant’Elena, Roma, esterno giorno. Il leader della Lega Matteo Salvini il 27 aprile viene avvisato nelle vicinanze di Largo Argentina e non davanti a un portone qualunque. Al numero 29 infatti c’è la sede della View Point Strategy, l’agenzia di comunicazione di Tommaso Farina e Francesca Chaouqui. Entrambi di estrazione cattolica, il primo è figlio dell’ex cattolicissimo vice direttore di Libero Renato Farina, la seconda è ancora una persona molto influente in Vaticano, nonostante nel 2015 sia finita nel vortice dello scandalo Vatileaks2, con l’accusa di essere uno dei “corvi” artefici della fuga di notizie (poi lei collaborò per il processo e la pena le fu sospesa). Insieme hanno creato un’agenzia nel cuore della Capitale che fa PR a livello internazionale, con contatti ad ogni livello politico. Non ... Leggi su tpi Insulti e gogna mediatica. Così la macchina del fango fa propaganda per la Lega. Commenti estrapolati dal contesto - video e notizie manipolate. La Bestia di Salvini non fa prigionieri

