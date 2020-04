Kitikaka – Il “sapore” del Toro | la balistica di Maradona | il manicomio Serie A

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) “Ci possiamo sentire tra un’oretta? Sto guardando Rai Sport. C’è la puntata sullo scudetto del Torino del 1976”. Eraldo Pecci in quarantena a Riccione non nasconde mai il suo “cuore” (cit.). Oltretutto perché tra Sala, Zaccarelli, Pulici, campioni d’Italia lui c’era. I tradizionali battenti della Domenica Sportiva però sono chiusi da oramai due mesi. Niente imbeccate da Paola Ferrari, niente profondi sguardi di Jacopo Volpi, solo brandelli di discorso, traversoni che finiscono in curva, dribbling senza avversario. Quanti anni avevi nel ’76? Venti, ventuno. Che tempi. Un altro mondo. Il Torino non può perdere mai… Beh, qualche mese fa, sette pappine dall’Atalanta… Tu parli del campo, io della filosofia. Se ilrispetta la sua tradizione e storia il risultato in campo non ...