Kim Jong-un: vita privata e politica del leader della Corea del Nord (Di martedì 28 aprile 2020) Ha la passione per le armi nucleari e detiene il potere assoluto in uno stato che si definisce Repubblica Democratica. Il suo taglio di capelli ha fatto notizia in tutto il mondo, lo stesso mondo che le sue strategie tengono sempre con il fiato sospeso. Kim Jong-un è il leader assoluto della Corea del Nord. Mentre i media si arrovellano sulla sua presunta (e già smentita) morte – il dittatore non compare in pubblico da troppe settimane – ecco la storia di un personaggio politico così influente sulla scena internazionale. Gli anni giovanili Dei primi anni di vita di Kim Jong-un si sa ben poco. Persino la sua data di nascita è oggetto di speculazioni e avvolta dall’incertezza. Si ritiene però che sia nato nel gennaio del 1984 da Kim Jong-il, allora a capo della Corea del Nord, e la sua terza moglie. Ultimo di tre figli, ben ... Leggi su thesocialpost Per Tmz Kim Jong-un è morto. Ma il mistero si infittisce con l’avvistamento del suo treno. Trump - ‘So ma non posso dire’

KIM JONG-UN È MORTO?/ Sisci : "Annuncio dopo successione". Donald Trump...

"Deve raccogliere i mozziconi di sigarette di Kim Jong-un". La sorella sottomessa in pubblico : le ragioni di quel vecchio ordine (Di martedì 28 aprile 2020) Ha la passione per le armi nucleari e detiene il potere assoluto in uno stato che si definisce Repubblica Democratica. Il suo taglio di capelli ha fatto notizia in tutto il mondo, lo stesso mondo che le sue strategie tengono sempre con il fiato sospeso. Kim-un è ilassolutodel. Mentre i media si arrovellano sulla sua presunta (e già smentita) morte – il dittatore non compare in pubblico da troppe settimane – ecco la storia di un personaggio politico così influente sulla scena internazionale. Gli anni giovanili Dei primi anni didi Kim-un si sa ben poco. Persino la sua data di nascita è oggetto di speculazioni e avvolta dall’incertezza. Si ritiene però che sia nato nel gennaio del 1984 da Kim-il, allora a capodel, e la sua terza moglie. Ultimo di tre figli, ben ...

SkyTG24 : Corea del Nord, Kim Jong-un è vivo secondo la Corea del Sud - Corriere : Mistero Kim Jong-Un, Trump: «So tutto, ma non posso dire come sta» - LaStampa : Il governo di Seul: “Sappiamo dove si trova Kim Jong-un”. La scomparsa del leader nordcoreano forse legata a Covid19 - paolapaucara : RT @RepubblicaTv: Trump: 'Kim Jong-un? Ho una mia idea, ma non posso parlarne ora' - Gianmarco210 : RT @AvvocatoLorenti: «Kim Jong un clinicamente morto», il sinologo Sisci: l'annuncio del decesso una volta conclusa la lotta di successione… -