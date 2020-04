Karol | un Papa rimasto uomo | stasera su Canale 5 il secondo TV movie dedicato a Giovanni

Leggi su movieplayer

(Di martedì 28 aprile 2020), unè ilTV, in ondasu5 alle 21:40, diretto da Giacomo Battiato,Paolo II. In ondasu5, alle 21:40, c'è, un, il TVdiretto nel 2006 da Giacomo Battiato, ancoraalla figura diPaolo II come il suo prequel -, undiventato-, che la rete Mediaset ha mandato in onda a Pasqua., unprende le mosse proprio dove il primo film (realizzato in realtà come una miniserie di due puntate, ma mandato in onda nel 2020 come un unico blocco) aveva lasciato gli spettatori. Il 16 ottobre 1978 il cardinale polaccoWojtyla viene eletto, ...