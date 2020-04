Karol, un Papa rimasto uomo, quando Giovanni Paolo II disse: "Un film su di me? Siete matti" (Di martedì 28 aprile 2020) Papa Giovanni Paolo II incontrò il protagonista di Karol, un Papa rimasto uomo e il suo commento al film lasciò senza parole Piotr Adamczyk e il produttore Pietro Valsecchi. La miniserie Karol - Un Papa rimasto uomo ripercorre la vita di Papa Giovanni Paolo II, ma quale fu il suo commento al film biografico su di lui? "Voi Siete matti", disse il Pontefice al protagonista Piotr Adamczyk, che rimase spiazzato anche dal carisma del Santo Padre. Karol, un Papa rimasto uomo, fu mandato in onda per la prima volta ad un anno di distanza dalla morte del Pontefice ottenendo ottimi ascolti con uno share intorno al 28%. Pietro Valsecchi, produttore della miniserie, e Piotr Adamczyk che interpreta Karol Wojtyla, furono ricevuti dal Pontefice per presentargli il loro lavoro, un ... Leggi su movieplayer Karol - un Papa rimasto uomo : stasera su Canale 5 il secondo TV movie dedicato a Giovanni Paolo II

Karol – Un papa rimasto uomo : trama e cast del film su Giovanni Paolo II

Karol – Un Papa rimasto uomo : la trama (riassunto) del film (Di martedì 28 aprile 2020)II incontrò il protagonista di, une il suo commento allasciò senza parole Piotr Adamczyk e il produttore Pietro Valsecchi. La miniserie- Unripercorre la vita diII, ma quale fu il suo commento albiografico su di lui? "Voimatti",il Pontefice al protagonista Piotr Adamczyk, che rimase spiazzato anche dal carisma del Santo Padre., un, fu mandato in onda per la prima volta ad un anno di distanza dalla morte del Pontefice ottenendo ottimi ascolti con uno share intorno al 28%. Pietro Valsecchi, produttore della miniserie, e Piotr Adamczyk che interpretaWojtyla, furono ricevuti dal Pontefice per presentargli il loro lavoro, un ...

fra_marr : Ma quanto fa schifo il film Karol, un papa rimasto uomo? Il protagonista che sembra più l'Anthony Hopkins di Hannib… - francescap_93 : RT @ViviMDE: Quanto ci manca una Papà come Karol. #KarolunPaparimastoUomo - ViviMDE : Quanto ci manca una Papà come Karol. #KarolunPaparimastoUomo - Alfonso0070 : RT @simonilla23: Giovanni Paolo II è stato un Papa che è stato molto amato. La sua vita e la sua storia oggi si ripercorre in tv con #Karol… - marcoassante199 : #karol un papà rimasto uomo ora su canale 5 -