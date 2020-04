Karol – Un Papa rimasto uomo: la trama (riassunto) del film (Di martedì 28 aprile 2020) Karol – Un Papa rimasto uomo: la trama del film su Giovanni Paolo II Stasera, martedì 28 aprile 2020, in prima serata su Canale 5 alle ore 21,20 va in onda Karol – Un Papa rimasto uomo, miniserie televisiva che racconta la vita e il pontificato di Papa Giovanni Paolo II. Si tratta di una coproduzione italo-polacca che si compone di due puntate, ognuna della durata di 90 minuti circa. Ma cosa racconta Karol – Un Papa rimasto uomo? Qual è la trama (riassunto)? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Per quanto riguarda la trama di Karol – Un Papa rimasto uomo, nella prima puntata è il 22 ottobre 1978 e Wojtyla diventa Papa Giovanni Paolo II. A Mosca, nel frattempo, gli agenti del KGB fanno rapporto al Capo del Primo Distretto Centrale Krjuskov per la sua chiara politica antisocialista. Quando arriva la notizia di un viaggio del ... Leggi su tpi Karol – Un papa rimasto uomo : trama e cast del film su Giovanni Paolo II

Stasera in tv film – Karol un papa rimasto uomo - film di oggi 28 aprile

Karol un Papa rimasto uomo su Canale5 - il 28 aprile la miniserie sequel su Wojtyla in versione film (Di martedì 28 aprile 2020)– Un: ladelsu Giovanni Paolo II Stasera, martedì 28 aprile 2020, in prima serata su Canale 5 alle ore 21,20 va in onda– Un, miniserie televisiva che racconta la vita e il pontificato diGiovanni Paolo II. Si tratta di una coproduzione italo-polacca che si compone di due puntate, ognuna della durata di 90 minuti circa. Ma cosa racconta– Un? Qual è la)? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Per quanto riguarda ladi– Un, nella prima puntata è il 22 ottobre 1978 e Wojtyla diventaGiovanni Paolo II. A Mosca, nel frattempo, gli agenti del KGB fanno rapporto al Capo del Primo Distretto Centrale Krjuskov per la sua chiara politica antisocialista. Quando arriva la notizia di un viaggio del ...

zazoomnews : Karol – Un papa rimasto uomo: trama e cast del film su Giovanni Paolo II - #Karol #rimasto #uomo: #trama - NatalynaNaty : @Pontifex STASERA GUARDO A CANALE 5 ,IL FILM DI KAROL IL VERO PAPA , CIÒ CHE TE NON HAI NULLA A CHE FARE - PPuzzello : Dal famoso e storico 'Spalancate le porte a Cristo !' di Papa Karol Woitila ad 'Avanti ammassiamoci tutti !' del… - gabryjoy : @saintone79 @repubblica No era meglio l' ultimo Papa eletto nel nome di Dio della Chiesa Cattolica Romana :Papa Gio… - LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'Karol - Un Papa rimasto Uomo' martedì 28 aprile 2020) Segui su: La Notizia -… -