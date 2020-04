Juventus, De Ligt rientrato in Olanda con la fidanzata (Di martedì 28 aprile 2020) Dopo aver trascorso la quarantena a Torino, De Ligt fa ritorno in patria: il difensore della Juventus è volato in Olanda Matthijs de Ligt aggiunge il proprio nome alla lista dei calciatori della Juventus attualmente all’estero, in attesa di novità sulla ripresa della Serie A. Il difensore bianconero ieri sera ha preso un volo diretto per l’Olanda dopo aver trascorso il periodo di lockdown a Torino, come da protocollo. Insieme a lui la sua fidanzata Annekee e il cane della coppia, Luna. Visualizza questo post su Instagram Cara Luna Un post condiviso da AnneKee Molenaar (@annekeemolenaar) in data: 27 Apr 2020 alle ore 1:07 PDT Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 De Ligt torna in Olanda/ La Juventus lo fa partire : nessuna indicazione sul rientro

Juventus - De Boer : «De Ligt non si lamenta e impara»

Calciomercato - Juventus : Arthur in cambio di De Ligt o Bentancur. Inter-Chiesa - pronto l’assalto (Di martedì 28 aprile 2020) Dopo aver trascorso la quarantena a Torino, Defa ritorno in patria: il difensore dellaè volato inMatthijs deaggiunge il proprio nome alla lista dei calciatori dellaattualmente all’estero, in attesa di novità sulla ripresa della Serie A. Il difensore bianconero ieri sera ha preso un volo diretto per l’dopo aver trascorso il periodo di lockdown a Torino, come da protocollo. Insieme a lui la suaAnnekee e il cane della coppia, Luna. Visualizza questo post su Instagram Cara Luna Un post condiviso da AnneKee Molenaar (@annekeemolenaar) in data: 27 Apr 2020 alle ore 1:07 PDT Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : #Juve, altro che ripartenza... #DeLigt parte per la sua Olanda con #Annekee e il cane #Luna - GoalItalia : De Ligt lascia l'Italia dopo l'isolamento a Torino ???? - Gazzetta_it : #DeLigt studio, rigore e casa: il tesoro della #Juve che disse no al #Barcellona - Davide_kun85 : RT @Gazzetta_it: #Juve, altro che ripartenza... #DeLigt parte per la sua Olanda con #Annekee e il cane #Luna - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Juve, altro che ripartenza... #DeLigt parte per la sua Olanda con #Annekee e il cane #Luna -