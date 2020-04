Juventus | altro colpo a costo zero | ingaggio da 6 | 5 milioni | arriva la conferma

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 28 aprile 2020) WILLIAN- Secondo quanto riportato da “Calciomercato.it”, lasarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore su Willian, centrocampista brasiliano in scadenza di contratto in vista del prossimo giugno. Il giocatore difficilmente rinnoverà con il club inglese, e Paratici sarebbe ormai pronto a tentare l’affondo reale e concreto sul giocatore. 6,5di euro a stagione la richiesta del brasiliano, lavaluterà attentamente il da farsi. Willian, come cambierebbe il centrocampo bianconero L’ipotetico arrivo di Willian potrebbe cambiare totalmente il centrocampo bianconero, con Pjanic possibile sacrificato illustre. Il centrocampista bosniaco piace particolarmente al PSG e Paratici lo valuta circa 80di euro. Leggi anche:Calciomercato, da Pogba a Chiesa: ecco la verità di Di ...