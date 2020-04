Jesolo | prima manifestazione contro Conte Una donna urla alla polizia | trattate così

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 aprile 2020) Si sono ritrovati aper unaorganizzata in rete. Lo scopo era protestarele restrizioni del governo e le troppe limitazioni nella fase 2. Le forze dihannollato piazza Kennedy e i circa 50 partecipanti si sono diretti in via Battisti protestando anchele forze dell’ordine per la eccessiva severità. In particolare unaha detto ai poliziotti: spero che questa estate riserviate lo stesso trattamento a clandestini e spacciatori. I manifestanti, tutti con mascherina e rigorosamente distanziati tra loro, protestano perché con il lockdown le imprese turistiche rischiano il fallimento e perché in vista della prossima stagione turistica non vi sono ancora certezze sulla ripresa delle attività. La crisi nel turismo Sul Gazzettino si riferisce della crisi che ha già portato ad oggi un calo ...