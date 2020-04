Jacob Taubes | leggere il Novecento da «apocalittico della rivoluzione»

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Comprendere ciò che accade attraverso segni che si dispongono lungo una traiettoria di cui prevediamo la fine, a prima vista potrebbe sembrare una profezia religiosa. Alle società moderne e laiche, per definizione non sembra data la possibilità di prevedere una fine, nel sensodel termine. Al massimo di posporla attraverso la logica progressiva di un miglioramento o peggioramento indefiniti. Non una vera e propria fine dunque, ma una sorta di fine temporaneo, suscettibile di ulteriore fine, che per questo … Continua L'articoloilda «» proviene da il manifesto.