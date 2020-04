#ITALIANALLSTARS4LIFE, il progetto canoro che unisce oltre 50 artisti. Ecco di cosa si tratta (Di martedì 28 aprile 2020) oltre 50 artisti della musica italiana si sono uniti per interpretare il brano di Rino Gaetano “Ma il cielo è sempre più blu” in favore di una raccolta fondi a supporto della Croce Rossa Italiana. A promuovere l’iniziativa, #ITALIANALLSTARS4LIFE, Amazon e le principali associazioni industriali del settore musicale italiano: AFI, FIMI e PMI, che hanno già donato i primi €500.000. Il brano, che verrà rilasciato in anteprima su Amazon il 7 maggio alle 18.00, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 8 maggio. Ecco il lungo elenco di artisti che ha accettato di partecipare a questa nobile iniziativa: Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Baby K, Claudio Baglioni, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash, Carl Brave, Michele Bravi, Bugo, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gigi ... Leggi su trendit (Di martedì 28 aprile 2020)50della musica italiana si sono uniti per interpretare il brano di Rino Gaetano “Ma il cielo è sempre più blu” in favore di una raccolta fondi a supporto della Croce Rossa Italiana. A promuovere l’iniziativa,, Amazon e le principali associazioni industriali del settore musicale italiano: AFI, FIMI e PMI, che hanno già donato i primi €500.000. Il brano, che verrà rilasciato in anteprima su Amazon il 7 maggio alle 18.00, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 8 maggio.il lungo elenco diche ha accettato di partecipare a questa nobile iniziativa: Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Baby K, Claudio Baglioni, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash, Carl Brave, Michele Bravi, Bugo, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gigi ...

