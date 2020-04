Istat, la protezione sociale in Italia e in Europa (Di martedì 28 aprile 2020) Istat, il rapporto sulla protezione sociale in Italia e in Europa. I dati forniti dall’Istituto sulle spese delle amministrazioni pubbliche. I dati Istat sulla protezione sociale in Italia e in Europa. Stando ai dati dell’Istat, nel 2019 la spesa sanitaria è stata pari al 22,7 per cento della spesa per le prestazioni sociali per quanto riguarda il settore pubblico. Istat, la protezione sociale in Italia e in Europa In particolare l’Istat evidenzia come le prestazioni sanitarie offerte dalle strutture pubbliche nel 201 hanno avuto un costo di poco inferiore ai sessantotto miliardi. “Nel 2019 sono stati spesi dalle Amministrazioni pubbliche quasi 479 miliardi per sollevare le famiglie da rischi, eventi o bisogni inclusi nella protezione sociale. La maggior parte delle prestazioni sociali erogate in Italia riguardano la previdenza sociale ... Leggi su newsmondo La “TotaLife” in soccorso di Moscati e Asl : acquistati dispositivi di protezione e camici

