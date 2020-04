ISTAT, CROLLO NASCITE PER COLPA DEL CORONAVIRUS/ 400mila nati in meno nel 2021? (Di mercoledì 29 aprile 2020) ISTAT, CROLLO NASCITE per COLPA del CORONAVIRUS. 400mila nati in meno nel 2021? La relazione alla Commissione Bilancio di Camera e Senato è preoccupante. Leggi su ilsussidiario Istat - crollo dell’export a marzo. In Usa 4 milioni di richieste di disoccupazione. Borse europee positive (Di mercoledì 29 aprile 2020)perdelinnel? La relazione alla Commissione Bilancio di Camera e Senato è preoccupante.

giannettimarco : RT @askanews_ita: #COVID19 L'Istat prevede per l'Italia un crollo della natalità - askanews_ita : #COVID19 L'Istat prevede per l'Italia un crollo della natalità - Benny8015 : @valy_s Suppongo perché gli altri paesi essendo correnti hanno considerato le morti per covid e non covid, se anali… - BredaRiccardoMC : RT @MasiWeb: In questo momento complicato ancora di più... siamo orgogliosi di sostenere le imprese italiane con i suoi servizi e progetti!… - MasiWeb : In questo momento complicato ancora di più... siamo orgogliosi di sostenere le imprese italiane con i suoi servizi… -