‘Isa e Chia On Air’, ogni martedì alle 18 su ‘Radio Stonata’: il podcast della puntata del 28/04/20 (Di martedì 28 aprile 2020) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuova puntata di Isa e Chia On Air, un appuntamento settimanale – il martedì alle 18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dove Chiacchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talent della tv italiana. Nella diretta odierna si è parlato della nuova versione del dating show di Maria De Filippi che, adattata al periodo storico che stiamo vivendo, ci convince poco. Spazio poi a qualche ipotesi su Amici Speciali e sulla prossima edizione di Temptation Island. QUI il podcast, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo ‘Isa e Chia On Air’, ogni martedì alle 18 su ‘Radio Stonata’: il podcast della puntata del 28/04/20 proviene da ... Leggi su isaechia ‘Isa e Chia Cafè’ - l’angolo delle chiacchiere in libertà (28/04/20)

