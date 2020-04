Iren | informativa sul programma di acquisto di azioni proprie

(Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) –, facendo seguito a quanto comunicato il 26 marzo 2020 in merito all’avvio della seconda tranche deldidiautorizzato dall’Assemblea deglisti del 5 aprile 2019, rende noto di aver acquistato dal 20 al 24 aprile 2020, complessivamente 407,140ordinarie al prezzo medio unitario di 2,1691 euro, per un controvalore complessivo di 883.128,56 euro. A seguito delle opersuddette, l’utility emiliana detiene 6.667.891, pari allo 0,5125% del capitale sociale. Intanto, a Milano, l’utility emiliana amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 2,232 euro.

